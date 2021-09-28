Врач Роспотребнадзора: главными симптомами коронавируса стали проблемы с ЖКТ Фото: Александр ГЛУЗ

Научный руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала о симптомах коронавирусной инфекции, которые чаще всего встречаются у пациентов с COVID-19 в последние месяцы.

Как передает РИА Новости, специалист сообщила, что во вторую волну коронавируса значительно чаще стали встречаться желудочно-кишечные проявления инфекции. Омарова указала на метаанализы 35 исследований с выявленной коронавирусной инфекцией, результаты которых указывают, что общая распространенность таких симптомов составила 15 процентов. Наиболее частыми симптомами эксперты называют тошноту, диарею, рвоту, а также потерю аппетита, а у десятой части пациентов респираторные нарушения отсутствуют.

Врач заявила, что на сегодняшний день рассматривается гипотеза, что желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) может стать «входными воротами» для коронавирусной инфекции наравне с органами дыхания.

Напомним, накануне биолог назвала факторы, повышающие риск тяжелого течения коронавируса.