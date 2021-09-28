Медведев назвал возможным расследование о вмешательстве США в российские выборы

Дмитрий Медведев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вполне возможно провести расследование о вмешательстве американских IT-корпораций в российские выборы, которые состоялись 17-19 сентября. Такое мнение высказал заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Не знаю. Но я исхожу из известной латинской формулы quid pro quo - "услуга за услугу". Ну, в кавычках, конечно. Если они нам такую услугу предложили, почему бы нет? Я считаю, что вполне можно рассмотреть вопрос о проведении такого расследования», - сказал замглавы Совбеза в интервью RT, отвечая на вопрос, может ли Россия инициировать подобное дело по аналогии с расследованием о так называемом русском следе, которое велось в США после американских выборов.

Медведев отметил, что вмешательство иностранных IT-компании в российские выборы, связанное в том числе с поисковой выдачей, необходимо ограничивать. Комментируя, размещая на платформах таких корпораций антирекламы определенных кандидатов в депутаты, он заявил, что «цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем», в том числе и США.

При этом глава Совбеза указал на то, что не видит необходимости в целом реагировать на такие попытки извне подвергнуть сомнениям легитимность выборов в стране.

«Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет», - отметил он.

Кроме того, по его словам, отказ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе прислать наблюдателей на российские выборы является попыткой заранее дискредитировать данный процесс. Как он отметил ОБСЕ превращается в институт, с помощью которого одни страны пытаются давить на другие.

Напомним, выборы в Госдуму РФ восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов.