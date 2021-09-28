Более 20 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Швеции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре города Гётеборг на западном побережье Швеции произошел взрыв жилого дома. В результате происшествия не менее 23 человек пострадали, а около 100 эвакуированы.

Как передает полиция Гетенбрга, тревога о взрыве многоквартирном доме поступила 04:48 по местному времени. Сообщалось о возможном возникновение пожара, дыме на нескольких лестничных клетках. На место инцидента выехали службы экстренной помощи, полицией и медицинской помощью.

Как передает Шведское радио, в результате инцидента пять человек были отправлены в госпиталь на машине скорой помощи, а 18 человек - на автобусе. В здании начался пожар. В дыму оказались три подъезда, а также гараж.

Правоохранительные органы начали предварительное расследование, однако пока не раскрывают возможные причины происшествия.

Напомним, 14 сентября в пятиэтажном доме в Риме прогремел взрыв, пострадали минимум трое.