МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за заявлений по сделке Будапешта с "Газпромом" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Венгрии вызывает украинского посла Украины из-за спора о сделке Будапешта с «Газпромом». Об этом сообщает глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, который назвал действия украинских властей возмутительными.

«Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны … Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел», - написал венгерский министр на своей странице в Facebook.

Сийярто указал на то, что Киев не имеет «никакого отношения» к тому, с кем договаривается Будапешт. Министр также отметил, что Венгрия воспринимает подобные шаги Украины как «нарушение суверенитета» страны, а также «интересов ее национальной безопасности».

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 27 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал подписание Венгрией газового контракта с Россией «ударом» для Киева и заявил, что незалежная на этот «удар» ответит.