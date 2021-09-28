Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать в такси Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 28 сентября, правительство России внесло в Госдуму РФ проект закона, который вносит запрет на работу таксистами для водителей с судимостью. Запрет также распространяется на занятие пассажирскими перевозками.

Как говорится в документе, запрет распространяется на граждан с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В законопроекте предлагается ввести отдельную статью Трудовом кодексе РФ, по которой работать водителями в такси или водителями наземного транспорта смогут только те, кто не имеет судимости за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых грабеж, разбой, убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также терроризм и др.

Уточняется, что в случае одобрения законопроекта, работающие водители такси, троллейбусов, автобусов и трамваев будут обязаны до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

Напомним, ранее Минтрансом РФ подготовил законопроект о необходимости отстранять от работы в такси водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения, а также не знают дорогу.