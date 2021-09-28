Рособрнадзор направил рекомендации по снижению числа контрольных в школах в августе 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российским школам уже августе этого года были направлены рекомендации о сокращении количества контрольных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, отметив, что эта работа будет продолжена.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах. Российский лидер попросил ведомства проработать этот вопрос для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний». Также глава государства попросил обратить внимание на актуальность задач мониторинга и качества образования.

«Такая работа уже была проведена. В августе совместные рекомендации министерства просвещения и Рособрнадзора по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы. В соответствие с поручением президента РФ, работа в этом направлении будет продолжена», - приводит ТАСС сообщение, сделанное в пресс-службе Рособрнадзора.

В рекомендациях, опубликованных в августе на сайте ведомства, отмечалось, что контрольные работы рекомендуется проводить по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще одного раза в 2,5 недели, а объем учебного времени, затрачиваемого на них, не может превышать 10 процентов от всего объема учебного времени.

Школам также рекомендовали не допускать ситуации замещения полноценного учебного процесса многократным выполнением однотипных заданий конкретной контрольной, а также проведения проверочных или «предварительных» контрольных непосредственно перед планируемой датой выполнения работы.