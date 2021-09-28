Аналитики спрогнозировали повторный рост ключевой ставки ЦБ до конца года

Уже в октябре может произойти повышение ключевой ставки до 7% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последние месяцы Центробанк несколько раз повышал ключевую ставку в попытках сдержать инфляцию. Всего с марта 2021 года ставка выросла на 250 базисных пунктов — с 4,25% до 6,75%. Аналитики рынка полагают, что это не предел.

Существует высокая вероятность, что в октябре на очередном заседании ЦБ снова будет принято решение о повышении ставки.

- На наш взгляд, существует высокая вероятность, что на октябрьском заседании регулятор повысит ключевую ставку до 7%, а на декабрьском, если инфляция к тому времени не замедлится, — еще на 0,25 п.п., до 7,25%, - комментирует «Известиям» Анна Зайцева, аналитик ФГ «Финам».

Это скажется на позициях рубля и поможет сдержать инфляцию в России. Позиции рубля в целом пока оцениваются, как сильные. Добиться этого удалось благодаря не только высоким ценам на нефть, но и благодаря ужесточению монетарной политики.

- Соглашусь, что уже в октябре будет повышение ключевой ставки до 7%. Это повысит доходность внешних инвестиций в российские активы. На этом фоне инфляция, достигшая пика в сентябре, постепенно станет ослабляться. Что повлечет за собой снижение потребительских цен, которые находятся в крайне высоком уровне без адекватного роста доходов населения, - заключил Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade.

Вслед за ростом ключевой ставки станут привлекательнее банковские вклады. Уже сейчас в крупнейших банках страны отмечают, что они стали гораздо выгоднее.

Эксперты не исключают, что уже к концу года банки будут предлагать клиентам от 7,5 до 8% годовых, сообщает Российская газета.