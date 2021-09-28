Песков: Фонд национального благосостояния должен оставаться "подушкой безопасности" для России

Дмитрий Песков сообщил, что ФНБ останется подушкой безопасности для России из-за турбулентности мировой экономики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Фонд национальной безопасности (ФНБ) останется подушкой безопасности для России из-за текущей турбулентности мировой экономики.

- Мы видим с вами в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры, и, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности, — сказал Песков.

Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос журналистов о том, думали ли в Кремле и правительстве, куда направить сверхдоходы от высоких цен на газ, и что на этом фоне планируется делать с ФНБ.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами партий, вошедших в новый состав Госдумы, заявил, что экономика РФ после спада, вызванного пандемией, восстановилась. Путин отметил необходимость улучшать "условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами". По его словам, нужно "повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения", а также продолжать менять структуру экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей.