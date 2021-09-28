Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Илон Маск Фото: REUTERS

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира Forbes Real-Time, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса,. По данным издания, на сегодняшний день состояние американского изобретателя и предпринимателя превысило 200 млрд долларов.

Второе место в списке боготейших людей мира по версии издания занимает основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, которое долгое время лидировал в этом рейтинге. Его состояние снизилось на 1 млрд долларов, до 197,7 млрд долларов. Тройку замыкает глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, состояние которого снизилось на 6,2 млрд долларов, до 175,2 млрд долларов.

Напомним, в прошлом году глава компаний SpaceX и Tesla поднялся на второе место в списке богатейших людей мира после анонса выпуска нового андроида-помощника, опередив создателя Facebook Марка Цукерберга. Тогда состояние Маска выросло на 1,6 млрд долларов и составляет 144,7 млрд долларов.