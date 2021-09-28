Стоимость бензина Аи-95 достигла рекордных 60,2 тысячи рублей за тонну

Цена бензина Аи-95 достигла рекордных 60,2 тысячи рублей за тонну Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Биржевая цена бензина Аи-95 вновь начала расти после снижения в понедельник, 27 сентября, установив новый рекорд. Об этом следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, во вторник, 28 сентября, цена Аи-95 выросла на 0,28 процента и достигла 60,253 тысячи рублей за тонну. Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,23 процента и составила 57,18 тысячи рублей за тонну. Стоимость топлива и для реактивных двигателей увеличилась на 1,65 процента — до 51,796 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,42 процента - до 50,21 тысячи рублей за тонну.

Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов во вторник, 28 сентября, впервые превысила отметку в 1 тысячу долларов за 1 тысячу кубометров. Сразу же после открытия торгов цена октябрьского фьючерса TTF поднялась до 1 000 и продолжила сове движение до 1031,3 долларов за тысячу кубометров. Через некоторое время произошла резкая коррекция до 1 010, но контракты с исполнением в ноябре заключались по 1 040 долларов.