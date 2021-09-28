Владимир Путин допустил, что в России появятся новые меры поддержки граждан Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не исключил, что в стране появятся новые меры россиян. Прежде всего, речь идет о семьях с детьми, подчеркнул глава государства.

- Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности - запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году, — сказал российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

До этого Владимир Путин заявил, что "необходимо вытащить людей из трущоб", отметив необходимость запустить новую программу расселения аварийного жилья уже с 2022 года.

Кроме того, президент России сообщил, что в ближайшие годы в стране продолжат расти пенсии. Средства на это были заложены в бюджет.

Ранее Путин в ходе встречи с лидерами партий, вошедших в новый состав Госдумы, заявил, что экономика РФ после спада, вызванного пандемией, восстановилась. Путин отметил необходимость улучшать "условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами".