Аналитики допустили падение курса доллара до 68 рублей к концу 2021 года Фото: REUTERS

Эксперты финансового рынка спрогнозировали, как будет меняться курс российской валюты к концу 2021 года. Эксперты в своих прогнозах осторожны и дают «американцу» большую свободу: коридор колебаний от 71 до 75 рублей.

В пользу российской валюты играет ужесточение монетарной политики со стороны ЦБ. Решение о повышении ключевой ставки тормозит инфляцию и укрепляет рубль.

- Скорее сего, в октябре ЦБ повысит ключевую ставку до 7%, а на декабрьском заседании – до 7,25%. Помимо этого, поддержку рублю продолжит оказывать в целом благоприятная ситуация на нефтяном рынке. Ситуация благоприятная и доллар может упасть до 68 рублей, а евро – до 78,5 рублей, - говорит «Известиям» Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс».

В свою очередь, Дарья Меньших, аналитик Департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка, менее оптимистична в прогнозах. Она ожидает, что в четвертом квартале 2021 года среднее значение доллара составит 73 руб./долл. А к концу года он может упасть до 72 рублей.

- С точки зрения основных факторов курсообразования (цен на нефть, инфляции, процентных ставок) курс рубля является недооцененным. Если говорить о равновесном значении, то это 68–70 рублей за доллар. Но позиции российской валюты подрывает низкий спрос нерезидентов на российские ценные бумаг, - заключила аналитик.

Что касается ближайших прогнозов, то осенью курс российской валюты к доллару движется в боковом тренде на уровне 72,7 рубля с подходом к уровню сопротивления 74-74,4 рубля

- Прогноз по рублю к концу сентября - началу октября 73-75 рублей за доллар, - отметил в беседе с "Российской газетой" преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук