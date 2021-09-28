ФСБ рассекретила дело ставропольского главврача, причастного к казни 47 детей фашистами

ФСБ рассекретила материалы уголовного дела о казни 47 детей фашистами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач ставропольского курорта "Теберда" в 1942 году составил список несовершеннолетних пациентов еврейской национальности, которых затем казнили фашисты. Это следует из уголовного дела, рассекреченного ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Республике Крым и городу Севастополю.

22 декабря фашисты погрузили в герметичную машину-душегубку внесенных главврачом в список маленьких пациентов, которые страдали костным туберкулезом. Их вывезли в лес, где и убили с помощью газа. Тела сбросили в Тебердинское ущелье.

По информации силовиков, жертвами стали 47 человек в возрасте от 3 до 19 лет. Детям и персоналу курорта фашисты сказали, что везут их в детский дом, но при этом даже не позволили дать им с собой одеяла.

В деле также отмечается, что еще шестерых детей удалось спасти от расправы. Для этого врачи меняли графу "национальность" в анкетах поступивших пациентам либо оставляли ее пустой.

Как ранее писал сайт kp.ru, федеральное бюро расследований США обнародовало первый из документов по терактам 11 сентября 2001 года. Его рассекретили в рамках выполнения указа президента страны Джо Байдена.