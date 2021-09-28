Путин объявил об индексации на 5% выплат всем военным в 2023

Президент хочет сократить разрыв в зарплатах между военными и другими силовиками Фото: REUTERS

Военным и сотрудникам правоохранительных органов в 2023 году ждет дополнительная индексация выплат, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно", - констатировал глава государства.

Российский лидер также отметил, что в ближайшие два года денежное довольствие сотрудников МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других правоохранительных органов будет расти на 9% в год. По словам Путина, это поможет сократить разрыв в доходах между военнослужащими и другими силовиками.

Ранее сайт kp.ru писал, что Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022-2023 годах.

Поручение президент дал по итогам очередного съезда партии "Единая Россия". Оно должно быть реализовано до 1 октября 2021 года.