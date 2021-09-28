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Общество28 сентября 2021 18:17

Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Нарушения воздушной границы не произошло
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
После выполнения задачи российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования

После выполнения задачи российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования

Фото: Александр КОЦ

Во вторник, 28 сентября, российские радиолокационные станции засекли над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России. Целью оказался самолет-разведчик США, навстречу которому вылетел истребитель Су-27. Нарушения воздушной границы удалось избежать.

Как сообщают в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО), российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа сопроводил американский самолет-разведчик над акваторией Черного моря. Когда тот был уже далеко от государственной границы России, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования

Как ранее писал сайт kp.ru, к границам воздушного пространства России в субботу, 26 сентября, приблизился стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Три российских истребителя Су-35С сопроводили его над Тихим океаном. Позже в сети появились фотографии этого полета.