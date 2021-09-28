Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

После выполнения задачи российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования Фото: Александр КОЦ

Во вторник, 28 сентября, российские радиолокационные станции засекли над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России. Целью оказался самолет-разведчик США, навстречу которому вылетел истребитель Су-27. Нарушения воздушной границы удалось избежать.

Как сообщают в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО), российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа сопроводил американский самолет-разведчик над акваторией Черного моря. Когда тот был уже далеко от государственной границы России, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования

Как ранее писал сайт kp.ru, к границам воздушного пространства России в субботу, 26 сентября, приблизился стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Три российских истребителя Су-35С сопроводили его над Тихим океаном. Позже в сети появились фотографии этого полета.