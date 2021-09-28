Лукашенко допустил, что может возглавить Всебелорусское народное собрание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может однажды возглавить Всебелорусское народное собрание (ВНС). Оно представляет собой двухдневный съезд делегатов из разных сфер, который проводится один раз в пять лет. Обычно на ВНС власти оглашают достижения страны в политической и экономической сфере за последние годы и оговаривают вектор развития на следующий пятилетний срок.

Накануне Лукашенко провел расширенное заседание Конституционной комиссии, которая разрабатывает проект нового основного закона страны. Он прокомментировал вероятность того, что может в будущем занять пост главы ВНС и в этом качестве определять, кто станет следующим президентом республики.

Как пишет агентство БелТА, Лукашенко подчеркнул, что даже если и возглавит ВНС, то "определяться с кандидатурой нового президента будет только народ".

Как ранее писал сайт kp.ru, референдум по новой редакции Конституции Белоруссии состоится не позднее февраля следующего года.