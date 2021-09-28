Песков ответил на сообщение бывшего пресс-секретаря Трампа о красивой переводчице Путина

Дмитрий Песков и МИД РФ ответили на сообщение бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа о красивой переводчице Владимира Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и Министерство иностранных дел России прокомментировали сообщение бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа Стефани Гришем о красивой переводчице президента РФ Владимира Путина во время его переговоров с экс-президентом США.

Гришем со ссылкой на слова экс-советника американского лидера Фионы Хилл в своих мемуарах сообщила, что Путин в качестве своей переводчицы выбрал "привлекательную брюнетку".

Дмитрий Песков сообщил, что переводчиков выбирает не сам президент, этим занимается российское внешнеполитическое ведомство. В МИД РФ ответили шуткой на вопрос о сообщении Гришем.

- Теперь мы знаем, о чем думают члены делегации США на переговорах с русскими, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Напомним, Стефани Гришэм также заявляет, что американский лидер намеренно пытался казаться более жестким в отношении со своим российским коллегой Владимира Путина в ходе их встречи в Японии в 2019 году. Лиз Харрингтон, представитель Трампа, назвала Гришэм "рассерженным бывшим сотрудником", а ее книгу она считает "очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье" бывшего президента США.