Каналы были удалены без возможности восстановления Фото: REUTERS

Видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT - RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Как сообщила в своем Телеграм руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова, каналы были удалены без права восстановления.

"YouTube удалил канал RT DE, а также второй наш канал DFP без права восстановления. Наш канал - в пятерке лидеров по просмотрам в YouTube среди немецкоязычных СМИ категории "Новости и политика", по данным Tubular", - написала Токтосунова.

Согласно счетчику YouTube, только в июне видео от RT DE просматривали 21,3 миллиона раз.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала происходящее в Телеграм. Она назвала это медийной войной, объявленной России.

"Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF", - заявила Симоньян.

Она также выразила надежду, что Россия наложит санкции и на сам YouTube "хотя бы из самоуважения".

Как ранее писал сайт kp.ru, популярный во всем мире видеохостинг YouTube запретил своим пользователям публиковать ролики, в которых ставятся под сомнение недавних выборов в Бундестаг Германии и всех прошедших президентских выборов в США.