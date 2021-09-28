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Политика28 сентября 2021 20:33

YouTube удалил два немецких канала RT

Ситуацию уже прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Каналы были удалены без возможности восстановления

Каналы были удалены без возможности восстановления

Фото: REUTERS

Видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT - RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Как сообщила в своем Телеграм руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова, каналы были удалены без права восстановления.

"YouTube удалил канал RT DE, а также второй наш канал DFP без права восстановления. Наш канал - в пятерке лидеров по просмотрам в YouTube среди немецкоязычных СМИ категории "Новости и политика", по данным Tubular", - написала Токтосунова.

Согласно счетчику YouTube, только в июне видео от RT DE просматривали 21,3 миллиона раз.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала происходящее в Телеграм. Она назвала это медийной войной, объявленной России.

"Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF", - заявила Симоньян.

Она также выразила надежду, что Россия наложит санкции и на сам YouTube "хотя бы из самоуважения".

Как ранее писал сайт kp.ru, популярный во всем мире видеохостинг YouTube запретил своим пользователям публиковать ролики, в которых ставятся под сомнение недавних выборов в Бундестаг Германии и всех прошедших президентских выборов в США.