YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США и ФРГ

YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги всех президентских выборов в США и последних - в ФРГ Фото: REUTERS

Популярный во всем мире видеохостинг YouTube запретил своим пользователям публиковать ролики, в которых ставятся под сомнение недавних выборов в Бундестаг Германии и всех прошедших президентских выборов в США.

В разделе правил сервиса, посвященном «ложной информации о выборах», говорится, что в эту категорию «входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты».

В случае двух первых нарушений администрация YouTube выдаст предупреждение и удалит запрещенный контент, а при публикации подобных видео в третий раз канал нарушителя будет заблокирован.

Единственное исключение – если в ролике «содержатся опровержения спорных утверждений или есть дополнительный контекст».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 сентября в Германии прошли парламентские выборы, в которых впервые за долгие годы не принимала участие Ангела Меркель, и пока непонятно, кто вместо нее станет канцлером ФРГ..

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