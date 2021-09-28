США продолжают работать с членами ОПЕК по вопросу снижения цен на нефть

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки Фото: REUTERS

США продолжают вести диалог с членами Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросам, связанным с установлением цен на нефть. Об этом заявила пресс-секретарь американского Белого дома Джен Псаки в ходе регулярной встречи с журналистами.

По ее словам, власти США регулярно отслеживают динамику цен на нефть. И прикладывают большие усилия для поддержки восстановления экономики страны, пишет ТАСС.

"Уверяю вас, мы не только взаимодействуем с ОПЕК, мы рассматриваем все возможности снижения стоимости нефти", - подчеркнула Псаки.

Как ранее писал сайт kp.ru, на цену нефти может влиять целый ряд факторов. В 2021 году таковыми стали перебои с поставками в США из-за ураганов в Мексиканском заливе, которые повредили трубопроводы, а также дефицит газа на фоне холодной зимы, отложенный спрос по причине коронавируса.

В итоге во вторник, 28 сентября, цена нефти марки Brent с поставкой в ноябре впервые с октября 2018 года превысила отметку в 80 долларов.