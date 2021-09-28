Опрос: 80% автомобилистов считают процедуру ТО необходимой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России отменили обязательную процедуру техосмотра автомобилей. Но многие автомобилисты выступают за то, что ТО необходимо, так как дает некую гарантию безопасности транспортного средства.

Опрос был проведен Fresh Auto, исследование показало, что 80% респондентов поддерживают обязательную процедуру ТО, так как от этого зависит безопасность водителя и пассажиров.

50% опрошенных называют процедуру необходимой и регулярно проходят осмотр, пока машина на гарантии.

40% стараются и по окончании гарантийного срока следить за состоянием транспортного средства. А 10% занимаются проверкой узлов и агрегатов самостоятельно или на частных СТО.

Женщины оказались более ответственными в вопросах технического обслуживания автомобиля. Они чаще чем мужчины интересуются, какие работы проводятся с их машиной на сервисе.

Среди тех, кто выступает за отмену обязательного ТО, 20% это делают из-за неудобства самой процедуры. 60% жалуются на чрезмерную затянутость процедуры и трату времени. А оставшиеся попросту не доверяют сотрудникам СТО.

Стоит отметить, что в 2020 году из-за неисправности авто было совершено 7658 ДТП. В них погибли 1223 человека — на 10,5% больше, чем в 2019 году, пишет газета "Известия".

А вот автоэксперт, ведущий телеканала «Драйв» Кирилл Бревдо в беседе с телеканалом "360" отметил, что отмена обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО, безусловно, упростит жизнь автовладельцам. И это никак не скажется на безопасности на дорогах, потому что ответственные автовладельцы и так следят за своими машинами.