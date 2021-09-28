Роскомнадзор назвал цензурой блокировку каналов RT на YouTube

Видеохостинг удалил каналы RT - RT DE и Der Fehlende Part (DFP) без права восстановления Фото: REUTERS

Роскомнадзор назвал цензурой действия YouTube в отношении каналов RT в Германии. Ранее днем видеохостинг удалил каналы RT - RT DE и Der Fehlende Part (DFP) без права восстановления.

Роскомнадзор направил в Google письмо, в котором говорится, что действия YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.

"Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам", - приводит РИА Новости текст письма ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала происходящее с каналами СМИ на Youtube. Она назвала это медийной войной, объявленной России, а также выразила надежду, что российские власти зеркально ответят на это и заблокируют немецкие издания и наложат санкции на YouTube "хотя бы из самоуважения".