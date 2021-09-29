В Белоруссии задержана жена подозреваемого в убийстве сотрудника КГБ

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело об убийстве сотрудника КГБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Следственного комитета (СК) Белоруссии задержали жену мужчины, который накануне застрелил сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ), сообщает СК в своем Telegram-канале. Следователи подозревают женщину в соучастии в убийстве.

«Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ», - говорится в сообщении Комитета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 сентября белорусские правоохранители в Минске отрабатывали адреса, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В одной из квартир мужчина стал стрелять по силовикам из охотничьего ружья, в результате смертельное ранение получил 31-летний сотрудник КГБ. Преступник был убит ответным огнем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности». Расследование продолжается.