Yonhap: КНДР объявила об испытаниях гиперзвуковой ракеты

КНДР сообщила об испытании недавно разработанной гиперзвуковой ракеты Фото: REUTERS

Северная Корея объявила, что накануне провела испытания недавно разработанной гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, запуск созданной Академией оборонных наук КНДР ракеты был произведен с полигона Янгри в провинции Джаган на северо-востоке страны.

«Разработка гиперзвуковой ракеты – одна из пяти первоочередных задач пятилетнего плана, поставленных в области стратегического оружия для развития оборонной науки и системы вооружений», - цитирует южнокорейское сообщение ЦТАК.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на вторник, 28 сентября, Токио и Сеул сообщили, что КНДР снова запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Информация о новых ракетных испытаниях появилась в СМИ примерно одновременно с выступлением северокорейского постпреда при ООН на Генассамблее в Нью-Йорке. Дипломат говорил, что Пхеньян никогда не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи или каких-либо других соседних стран.