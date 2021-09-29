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В мире29 сентября 2021 2:29

Пхеньян заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты в КНДР

Власти Северной Кореи подчеркнули стратегическую важность запуска новой ракеты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8»

КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8»

Фото: REUTERS

Власти Северной Кореи подтвердили сообщения о проведенных утром 28 сентября первых испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», назвав их успешными.

«Академия оборонных наук КНДР провела испытательный запуск гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», недавно ею разработанной», - сообщает официальный вестник Пхеньяна, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Агентство проиллюстрировало свое сообщение фотографиями запуска. Уточняется, что новая северокорейская ракета была запущена в провинции Чагандо на севере страны.

В КНДР подчеркнули стратегическую важность этих испытаний в развитии оборонной системы страны. ЦТАК отмечает, что во время тестового запуска разработчикам удалось убедиться в маневренности и стабильности ракеты, а также проверить ее навигационный контроль и аэродинамические показатели. Правда, агентство не уточняет, какое расстояние преодолел снаряд.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее об испытаниях гиперзвуковой ракеты у северных соседей сообщили южнокорейские СМИ.