Вильфанд: Бархатный сезон на курортах России завершится 3 – 5 октября

Бархатный сезон на курортах России завершится 3 – 5 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конец сентября – последние дни, когда еще можно искупаться в море: бархатный сезон на российских курортах завершится в первых числах октября, температура морской воды постепенно понижается. Об этом рассказал журналистам 28 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге европейской территории России температура ниже нормы на один-два градуса, и это, конечно же, сказывается на температуре морской воды. Она постепенно охлаждается. Бархатный сезон максимум продлится до 3 – 5 октября», - сказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Роман Вильфанд уточнил, что в ближайшие несколько дней в Евпатории температура воды в море будет плюс 18 градусов, в Феодосии, Анапе, Геленджике – +19°C, в Алуште, Туапсе и Сочи – +20°C, в Ялте – 21 градус тепла.

Напомним, как писал сайт kp.ru,в последние дни сентября, по прогнозам синоптиков, жителей Москвы и Подмосковья ждут ночные заморозки, а на Уране и в Сибири уже началась полноценная репетиция зимы..