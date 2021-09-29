Беспорядки в тюрьме Эквадора: 24 человека погибли, более 40 ранены

Порядок в эквадорской тюрьме уже восстановлен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В одной из тюрем Эквадора во вторник, 27 сентября, вспыхнули беспорядки, которые обернулись перестрелкой между заключенными, в результате погибли по меньшей мере 24 человека, более 40 получили ранения различной степени тяжести.

Массовые столкновения произошли в тюрьме, расположенной в городе Гуаякиль провинции Гуаяс на западе страны. К этому часу охране с помощью военных удалось восстановить порядок в исправительном учреждении, сообщило правительство региона на своей странице в Twitter.

«24 убитых и 42 раненых – результат столкновений. Порядок уже восстановлен», - говорится в сообщении.

По данным властей, причиной перестрелки в тюремных стенах стал конфликт между осужденными из враждующих группировок.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале сентября из тюрьмы в Израиле сбежали шесть особо опасных палестинских боевиков, отбывавших пожизненное наказание.