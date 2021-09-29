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В мире29 сентября 2021 5:11

Госдеп: США серьезно относятся к сообщениям о любых новых вооружениях

Источник:kp.ru
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Госдепартамент США, комментируя испытания гиперзвуковой ракеты в КНДР, заявил, что в Соединенных Штатах очень серьезно относятся к сообщениям о любых новых вооружениях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на среду, 29 сентября, власти Северной Кореи подтвердили сообщения о проведенных утром 28 сентября первых испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», назвав их успешными.

В КНДР подчеркнули стратегическую важность этих испытаний в развитии оборонной системы страны. ЦТАК отмечает, что во время тестового запуска разработчикам удалось убедиться в маневренности и стабильности ракеты, а также проверить ее навигационный контроль и аэродинамические показатели. Правда, агентство не уточняет, какое расстояние преодолел снаряд.