В МВД прорабатывают требования к порядку оформления электронных паспортов

Электронные паспорта введут в регионах России до 1 июля 2023 года Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство внутренних дел России вместе с Минцифры прорабатывают требования к порядку оформления, выдачи и применения электронных паспортов, в которых кроме обычной информации о владельце будут также биометрические данные обладателя документа. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

Ведомством «совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и заинтересованными государственными органами прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления паспортов с электронным носителем». В частности, обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов, а также оборудованию, необходимому для их оформления.

«Нормативные правовые акты, порядок выдачи паспортов с электронным носителем проходят процедуру межведомственного согласования», - приводит ТАСС слова представителя МВД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Москве в рамках пилотного проекта электронный паспорт гражданина России начнут выдавать до декабря текущего года, а в регионах – по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.

К концу 2021 года также планируется запустить мобильное приложение к электронному паспорту. В нем будет обозначен перечень услуг, которые будут предоставляться россиянам.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту, содержащую персональные и биометрические данные владельца. По желанию владельца на микросхеме паспорта будет его электронная подпись. В процессе выдачи такого документа потребуется цифровое фотографирование человека и сканирование отпечатков пальцев.