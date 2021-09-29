Патрушев рассказал о 900 кибератаках на систему онлайн-выборов в России

Систему дистанционного голосования в РФ хакеры атаковали не меньше 900 раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время сентябрьских выборов в Госдуму на систему онлайн-выборов в России зафиксирповано свыше 900 кибератак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

Он также выразил уверенность, что необходимо сформировать безопасную среду для оборота достоверной информации в интернете.

"Многочисленные сайты и социальные сети активно используются для манипулирования сознанием людей, разрушения базовых российских моральных и культурных норм, религиозных устоев, семейных традиций, склонения подростков к суицидальному поведению, вовлечения их в криминальную субкультуру", - подчеркнул Патрушев.

По его оценке, проблему можно решить за счет создания "российской устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных".

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперимент с электронным голосованием был проведен во время выборов в Госдуму 17-19 сентября 2021 года. В Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, Москве и Севастополе можно было отдать свой голос онлайн, без посещения избирательного участка.