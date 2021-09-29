Мясников назвал смертельной ошибкой использование нитроглицирина при инфаркте

Александр Мясников рекомендует при инфаркте аспирин Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предостерег телезрителей от использования нитроглицерина при инфаркте.

По словам эксперта, нитроглицерин создает угрозу смерти из-за резкого понижения давления, поэтому его лучше не применять.

В качестве разумной альтернативы Мясников назвал аспирин. Также он подчеркнул, что жизненно важно как можно быстрее вызвать скорую помощь.

"Помните: у вас есть два часа, сто двадцать минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе", - констатировал доктор.

Телеведущий уточнил, что дожидаться медиков больному лучше в положении лежа или сидя.

Как ранее писал сайт kp.ru, прием препаратов для снижения давления при инсульте может привести к смерти пациента. Об этом рассказал Александр Мясников, отметив, что причиной тромбоза мозговых вен становится высокое давление.