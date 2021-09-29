Депутат Аксаков сообщил о возможности введения ограничений по кредитам в 2022 году

Банки будут более осмотрительно выдавать необеспеченные кредиты Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году в России могут начать действовать ограничения для банков по выдаче кредитов. Соответствующий законопроект в Госдуме рассмотрят уже в октябре этого года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

После принятия документа ц ЦБ появятся полномочия либо лимитировать выдачу, либо вовсе запретить оформлять займы.

Ограничения коснутся только необеспеченных кредитов, а вот на залоговые виды ссуд (ипотека и автокредиты) они распространяться не будут.

Предполагается, что регулятор будет устанавливать предельную долю рискованных займов, исходя из портфеля банка и обновлять сведения ежеквартально.

Причина ужесточения на рынке кредитования связана со стремительным ростом необеспеченного потребительского кредитования в 2021 году. К 1 сентября годовой темп увеличения ссудной задолженности составил 18,5%. Но при этом доходы заемщиков не растут соразмерно.

В августе 2021 года взяли в банках потребительские кредиты на сумму 646,7 млрд рублей, что на 32,7% больше аналогичного месяца годом ранее, сообщает ФАН.

Эксперты и банки с опасением относятся к возможному ужесточению. Доступа к займам могут лишиться граждане с низкими и неофициальными доходами.

- В таком случае они пойдут на теневой рынок финансирования, - комментирует "Известиям" вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. – Ограничения так же могут негативно сказаться на работе небольших банков.