Центробанк ужесточит выдачу необеспеченных займов закредитованным россиянам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Банк России ужесточит выдачу необеспеченных кредитов в рублях закредитованным россиянам. С 1 октября 2021 надбавки к коэффициентам риска по таким займам будут повышены.

Решение обусловлено тенденцией к ускоренному росту задолженности в секторе необеспеченного кредитования. Например, в мак 2021 закредитованность россиян выросла на 2,2%, в июне 2021 – на 2%, сообщается на сайте Центробанка.

Отмечается, что средняя долговая нагрузка по потребительским кредитам за второй квартал выросла на 4%, достигнув более 61%. Кроме того, увеличиваются сроки кредитов наличными, сообщил регулятор. С одной стороны, это позволяет ограничить ежемесячные выплаты, с другой, приводит к увеличению общих выплат по кредиту, говорится в сообщении.

В ЦБ подчеркивают, что ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования в условиях несоразмерного повышения доходов граждан и притоком новых заемщиков ведет к накоплению банкам рисков. Это также влечет и увеличение долговой нагрузки населения, отметили в Центробанке.

Напомним, на прошлой неделе Банк России поднял ключевую ставку с 5,5% до 6,5%. Сайт kp.ru разбирался, что будет с ипотекой и ценами на жилье после повышения ставки.