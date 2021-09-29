Соответствующее действие было выполнено по решению Министерства информации. Фото: Shutterstock

Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" заблокирован. Соответствующее действие было выполнено по решению Министерства информации.

При попытке зайти на сайт издания появляется сообщение о его блокировке по решению Министерства информации. Ресурс не открывается не на территории Белоруссии, ни за пределами республики. Тем не менее, читать новости сайта возможно при помощи социальный сетей.

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации"», - говорится в сообщении, которое выдает крупнейший интернет-провайдер страны Белтелеком.

Само издание и ведомсто на данный момент не комментировали случившееся.