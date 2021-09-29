Минздрав РФ планирует разрешить ввоз не зарегистрированных в России вакцин

На клиники МММК ляжет обязанность уведомлять фонд о всех побочных и нежелательных эффектах препаратов Фото: REUTERS

В России подготовили поправки в два федеральных закона, чтобы разрешить ввоз в страну не зарегистрированных в России препаратов, правда, только для клиник—участников Московского международного медицинского кластера (МММК). Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

В настоящее время в МММК входят два корпуса израильской клиники "Хадасса", а в дальнейшем планируют открыть французский реабилитационный центр и подразделение университетского госпиталя Страсбурга.

Минздрав РФ подготовил законопроект, который позволит этим клиникам получать из-за рубежа препараты, не прошедших регистрацию в России. В частности, к ним относятся и вакцины.

Для этого от правительства требуется издать отдельный подзаконный акт, регулирующий процедуру выдачи разрешений на ввоз медикаментов.

В то же самое время на клиники МММК ляжет обязанность уведомлять фонд о всех побочных и нежелательных эффектах от приема иностранных лекарств у пациентов, а фонд, в свою очередь, будет обязан вести учет этих данных.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз медикаментов, незарегистрированных в России.

Он дает возможность благотворительным фондам и медорганизациям возможность подавать заявления на ввоз таких медицинских изделий, если они необходимы для лечения тяжелобольных пациентов. Обязательное условие – отсутствие российских аналогов.