Власти Швеции снимают почти все ограничения, введенные из-за пандемии Фото: REUTERS

Со среды, 29 сентября, власти Швеции снимают почти все ограничения, которые введены ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелб.

«Развитие явно идет в правильном направлении, поэтому сейчас - хорошая возможность действительно ослабить ограничения», - приводит агентство TT слова государственного эпидемиолога

Согласно введенным послаблениям, полностью отменены ограничения на количество участников массовых мероприятий как в помещении, так и на открытом воздухе. На массовых мероприятиях теперь не потребуется ковид-паспорт, однако тем кто, не прошел вакцинацию, все еще рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, а также избегать больших собраний людей. Также снимаются ограничения на расстояния между столиками в ресторанах и максимальное количеств людей за ними.

Кроме того, отменяется рекомендация управления здравоохранения о дистанционной работе, однако при появлении симптомов коронавируса жителей страны просят оставаться дома и делать тесты.

Напомним, ранее Дания отменила все коронавирусные ограничения. Незадолго до этого правительство страны решило больше не классифицировать коронавирус как «критичное для общества заболевание».