МИД РФ ожидает от Чехии скорейшего освобождения россиянина Франчетти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва ожидает от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина Александра Франчетти, задержанным ранее в аэропорту Праги по запросу Киева. Такое заявление сделал директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, выразив надежду, что чешская сторона не допустит политизации данного дела в угоду Украины.

«Разумеется, не можем не учитывать это в наших контактах. Рассчитываем, что чешская сторона не допустит политизации "дела Александра Франчетти" в угоду Киеву. Ожидаем от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина», - приводит РИА Новости слова дипломата, который также отметил, что российское посольство в Праге находится в плотном контакте с Александром Франчетти, его чешским адвокатом и родственниками.

Напомним, 12 сентября, пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин подтвердил информацию о задержании в аэропорту Праги российского гражданина. Как уточнил дипломат, в чешской полиции рассказали, что в воздушной гавани был задержан один из участников событий «Крымской весны», ознаменовавшей воссоединение полуострова с РФ, Александр Франчетти. Кроме того, правоохранители уточнили, что задержание произошло на основании международного ордера на арест, выданного Киевом.