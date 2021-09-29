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Происшествия29 сентября 2021 10:44

Капитана ГРУ из Омска обвинили в сексуальном насилии

Обвинения также выдвинуты его начальнику
Источник:kp.ru
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
В Омске обвинения в сексуальном насилии выдвинуты капитану ГРУ и его начальнику

В Омске обвинения в сексуальном насилии выдвинуты капитану ГРУ и его начальнику

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Серьезные обвинения выдвинуты в адрес капитана ГРУ из Омска Александра Ертушевича и его начальника, командира 78 отдельной роты специального назначения Олега Панова. В Уссурийске их подозревают в превышении должностных полномочий и в совершении насильственных действий сексуального характера.

Как сообщает издание «Город55», следователи предполагают, что с 8 по 16 ноября Панов требовал у рядового деньги на нужды роты. Когда он отказался платить, командир приказал раздеться, связал веревкой с поднятыми над головой руками и избил. Панов бил рядового веткой, оскорблял и угрожал.

Еще один эпизод насилия произошел, как предполагают следователи, в августе 2020 года. Ефрейтора и рядового доставили к Панову для воспитательной беседы, после чего тот совершил насильственные действия сексуального характера в отношении подчиненного. Третий инцидент был зафиксирован в январе 2021 года. Сообщается также, что эпизоды насилия капитан Ерушевич снимал на камеру телефона.