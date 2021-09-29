МИД РФ: Москва внимательно отслеживает информацию о пусках ракет Северной Кореей Фото: REUTERS

Москва внимательно отслеживает всю информацию о пусках ракет Северной Кореей. Такое заявление в среду. 29 сентября, сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, указав на то, что ситуация вокруг пусков влияет на перспективы диалога о денуклеаризации Корейского полуострова.

Замглавы МИД РФ отметил, что Москвп не поддержит попытки использовать испытательные пуски Северной Кореи для нагнетания обстановки. Как отметил дипломат, новый ракетный запуск со стороны КНДР не должен помешать политическому процессу по решению проблемы денуклеаризации полуострова.

«Происходящее, на наш взгляд, проецируется на перспективы возобновления диалога по решению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Главное сейчас - не допускать шагов, которые мешали бы этому политическому процессу», - заявил замминистра.

Напомним, власти Северной Кореи подтвердили информацию о проведенных утром во вторник, 28 сентября, первых испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», назвав их успешными. Пхеньян также отметил стратегическую важность запуска новой ракеты.