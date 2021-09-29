В России 29 сентября 2021 выявлено 22 430 случаев заражения коронавирусом

За сутки в РФ выявили 22 430 случаев заражения COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В России за минувшие сутки выявили 22 430 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в среду, 29 сентября 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число заразившихся COVID-19 снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 3 004. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 1 933. Тройку замыкает Московская область, где выявили 1 223 инфицированных за сутки.

При этом из инфицированных около 8,6% не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 857 летальных исходов, а полностью выздоровели 18 456 человек.

Таким образом, по состоянию на 29 сентября 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 7 487 138. Жертвами инфекции стали 206 388 человек, выздоровел 6 653 941 пациент.

Как ранее писал сайт kp.ru, вакцина защищает в первую очередь от смертельно опасных осложнений COVID-19. Поэтому, если привитые и заболевают, то, как правило, в легкой форме. Однако при этом они вполне могут выделять вирус и быть источником заражения для окружающих, предупреждают эпидемиологи.