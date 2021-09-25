Иммунолог назвал семь категорий вакцинированных людей, которые больше рискуют подхватить коронавирус

И, хотя вакцинация бесспорно остается основным методом защиты от COVID-19, среди инфицированных и заболевших есть те, кто полностью прошел прививочный курс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России растет заболеваемость ковидом, а по смертности за последние сутки поставлен антирекорд за все время эпидемии - к утру 24 сентября зарегистрировано 828 летальных исходов. Случаев заражения коронавирусом уже более 21 тысячи (21 379 по данным Оперштаба на 24 сентября). И, хотя вакцинация бесспорно остается основным методом защиты от COVID-19, среди инфицированных и заболевших есть те, кто полностью прошел прививочный курс.

Эксперты напоминают, что вакцина защищает в первую очередь от смертельно опасных осложнений COVID-19. Поэтому, если привитые и заболевают, то, как правило, в легкой форме. Однако при этом они вполне могут выделять вирус и быть источником заражения для окружающих, предупреждают эпидемиологи. Поэтому, в частности, ушел на самоизоляцию президент Владимир Путин, в окружении которого, по его словам, заболело несколько десятков человек.

Кто больше рискует подхватить инфекцию, будучи вакцинированным? Что известно сегодня о степени заразности привитых в сравнении с непривитыми заболевшими? Об этом мы спросили постоянного научно-медицинского консультанта kp.ru, иммунолога, кандидата медицинских наук, эксперта по общественному здравоохранению, гендиректора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

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- Прежде всего важно понимать: эффективность существующих сейчас вакцин именно против заражения существенно ниже, чем против тяжелых осложнений COVID-19, - поясняет эксперт. - Для зарубежных препаратов компаний Pfizer, Мoderna и AstraZeneca защита от заражения новым коронавирусом оценивается на уровне 50-65% - поясняет эксперт. - По «Спутнику V» данных меньше, но можно предположить, что цифры схожие.

Словом, вероятность подхватить инфекцию, особенно с учетом нынешнего роста заболеваемости и распространения агрессивного Дельта-штамма, вполне высока, отмечает Николай Крючков.

Для кого такой риск особенно велик?

- Опубликованных научных данных на этот счет пока нет, поэтому можно назвать категории людей и обстоятельства повышенного риска, исходя из текущих клинических наблюдений и медицинской теоретической базы в целом, говорит наш эксперт.

1. Люди с ослабленным иммунитетом.

На медицинском языке это называется «пациенты с первичными и вторичными иммунодефицитами». К первичным относятся некоторые генетические заболевания. Вторичные иммунодефициты возможны при тяжелых хронических заболеваниях, длительном приеме иммуносупрессивных лекарств (то есть подавляющих иммунитет), ВИЧ-инфекции, выраженных нарушениях питания и т.д. Также в эту категорию зачастую попадают онкопациенты, которые проходят химиотерапию или лучевую терапию.

2. Люди, регулярно или постоянно принимающие противовоспалительные гормональные препараты (глюкокортикостероиды).

Это пациенты с аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, псориаз, рассеянный склероз и др.), бронхиальной астмой и многие другие. У таких людей на фоне приема лекарств подавляется работа иммунной системы, поэтому любая вакцина, как правило, дает более слабую защиту.

3. Пациенты, принимающие препараты-иммуносупрессоры.

В первую очередь это люди, перенесшие трансплантацию почки и других органов. Им пожизненно нужно принимать лекарства, подавляющие иммунитет, чтобы не началось отторжение пересаженного органа.

Эксперты напоминают, что вакцина защищает в первую очередь от смертельно опасных осложнений COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

4. Люди старшего возраста.

Начиная примерно с 70-75 лет вакцинация дает более слабый эффект в силу общего старения организма и иммунной системы в том числе, поясняет Николай Крючков.

5. Пациенты с серьезными хроническими заболеваниями, у которых болезнь не находится под контролем.

Например, если держится повышенный уровень глюкозы при сахарном диабете, повышены показатели давления, холестерина при сердечно-сосудистых заболеваниях и т. п. «У таких пациентов не только выше риск заражения, но и угроза тяжелых осложнений ковида даже при наличии прививки будет выше», - предупреждает эксперт.

6. Люди, у которых прошел длительный срок после первичной вакцинации от ковида.

Известно, что в среднем через 6 месяцев после начала антиковидной вакцинации уровень антител, необходимый для защиты от высокозаразных вариантов новой коронавирусной инфекции на пике вспышек заболеваемости, заметно снижается. Поэтому нужна ревакцинация. При этом у некоторых людей иммунная защита из-за индивидуальных особенностей может ослабевать даже быстрее, чем через полгода.

7. Люди, привитые более «слабыми» вакцинами.

Исследования показывают, что эффективность антиковидных вакцин раличается. По российским препаратам опубликованы данные клинических исследований (КИ) эффективности только по «Спутнику». В то же время, по результатам КИ из других стран мы знаем, что, скажем, мРНК-вакцины (Pfizer, Мoderna) и некоторые аденовирусные (AstraZeneca) дают более сильную защиту, чем прививки на основе «убитого» вируса (китайские Sinovac и Sinopharm). К последнему классу относится и российская вакцина «КовиВак».

«По данным, которые у нас есть на сегодня, «Спутник» дает наиболее мощную защиту среди всех зарегистрированных российских вакцин. При том, что у этой прививки и наиболее выраженные и частые побочные эффекты - по наблюдениям гриппоподобный синдром и другие реакции встречаются почти у каждого второго вакцинированного», - отмечает Николай Крючков.

КСТАТИ

В группу повышенного риска заражения коронавирусом попадают также все те, кто оказывается в закрытом помещении с большим количеством людей. Общественный транспорт, кафе-рестораны, театры и кинотеатры, концертные залы - везде сейчас обязательно нужно надевать маски или респираторы, подчеркивает Николай Крючков. Заболеваемость сейчас растет, велика вероятность, что в вашем окружении окажется не один инфицированный, в том числе, без симптомов (либо когда они еще не появились, а человек уже заразен). А при высокой вирусной нагрузке от заражения не спасет ни одна даже самая сильная вакцина.

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Как различается заразность вакцинированных и непривитых

- Данные о том, кто выделяет большее количество вирусных частиц, будучи зараженным - непривитые или привитые - на сегодня слишком противоречивы. Однозначный ответ дать невозможно, - говорит Николай Крючков. - При этом есть аргументы в пользу того, что у вакцинированных людей период вирусовыделения короче. То есть они становятся источником заражения для окружающих на меньший срок. Однако такой срок может различаться и при вакцинации разными препаратами, и у разных людей в зависимости от индивидуальных особенностей.

! Поэтому всем, кто получил положительный результат ПЦР-теста - независимо от наличия прививки - нужно уйти на самоизоляцию минимум на 10 дней (по российским правилам этот срок составляет 14 дней. - Ред.), отмечает эксперт.

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