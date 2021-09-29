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Здоровье29 сентября 2021 13:08

Песков назвал ситуацию с коронавирусом в России поводом для "очередной мобилизации"

О дополнительных антиковидных ограничениях на федеральном уровне речи пока не идет
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков прокомментировал рост смертности среди больных коронавирусом

Дмитрий Песков прокомментировал рост смертности среди больных коронавирусом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле видят рост заболеваемости и смертности по коронавирусу в России, но дополнительных ограничений в связи с этим вводить не планируют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, обстановка дает повод для "мобилизации".

"Безусловно, эта ситуация является серьезным поводом для не просто обеспокоенности, а для очередной, так сказать, мобилизации", - констатировал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Кремле не обсуждают возможность введения нового локдауна из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Представитель Кремля отметил, что в правительстве внимательно следят за развитием ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Однако, по его словам, за этим внимательно следят и губернаторы, у которых имеются особые полномочия на случай худшего варианта развития.