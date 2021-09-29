Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика29 сентября 2021 13:35

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи

Ранее сообщалось, что планируется «самая обширная» повестка переговоров
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи

Фото: REUTERS

Переговоры президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджеп Тайп Эрдогана начались в Сочи в среду, 29 сентября. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Переговоры нашего президента и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи начались», - заявили в администрации президента Турции.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Эрдоган готовится к визиту в Россию. По его словам, планируется «самая обширная» повестка переговоров, в числе которой обсуждение двусторонних отношений, ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане, а также других региональных проблем.

Сам президент Турции рассказал, что поделился ожиданиями от предстоящей встречи с российским коллегой, отметив, что на переговорах главы двух государств должны принять важные решения.