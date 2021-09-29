Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи Фото: REUTERS

Переговоры президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджеп Тайп Эрдогана начались в Сочи в среду, 29 сентября. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Переговоры нашего президента и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи начались», - заявили в администрации президента Турции.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Эрдоган готовится к визиту в Россию. По его словам, планируется «самая обширная» повестка переговоров, в числе которой обсуждение двусторонних отношений, ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане, а также других региональных проблем.

Сам президент Турции рассказал, что поделился ожиданиями от предстоящей встречи с российским коллегой, отметив, что на переговорах главы двух государств должны принять важные решения.