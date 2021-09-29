Мининформ Белоруссии объяснил причину блокировки «Комсомольской правды в Беларуси» Фото: REUTERS

В среду, 29 сентября, доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован по решению Министерства информации республики. В ведомстве прокомментировали принятые меры.

Как отмечается, соответствующая блокировка была произведена на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности Белоруссии.

«На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства информации республики.

Уточняется, что блокировка произведена в соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, согласно которому на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, «способной причинить вред национальным интересам».

Напомним, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в эфире программы «Утренний Мардан» на Радио «Комсомольская правда» прокомментировал блокировку белорусской комсомолоки, отметив, что журналистам стало очень сложно работать в Минске.

Главред пояснил, что такая реакция министерства последовала после небольшой заметки, в которой, как он отметил, ничего страшного не было. Там опубликовали комментарий одноклассницы погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ парня, которая сказала «буквально два абзаца, четыре предложения о том, что парень был хороший, когда они вместе учились, и всегда за правду стоял».