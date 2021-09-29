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Здоровье29 сентября 2021 16:49

Центр имени Чумакова заявил, что вакцина «КовиВак» защищает от коронавируса на 98%

Эффективность препарата против тяжелой формы COVID-19 - выше 99%
Абдулла ШАКИРОВ
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Центр имени Чумакова заявил, что вакцина «КовиВак» защищает от коронавируса на 98%

Центр имени Чумакова заявил, что вакцина «КовиВак» защищает от коронавируса на 98%

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина от коронавирусной инфекции эффективна против COVID-19 на 98,4%, заявили в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

В беседе с ТАСС директор по качеству центра Александра Синюгина отметила, что от тяжелой формы коронавируса препарат защищает на 99,1%. По ее словам, полный курс вакцинации «КовиВаком» прошли уже более 500 тысяч россиян.

Ранее директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вопрос признания вакцины «КовиВак» в других странах – это в большей степени вопрос политики, а не здравоохранения.

Напомним, «КовиВак» был зарегистрирован в феврале 2021 года. Вакцина является инактивированной, то есть, в ней используется сам вирус COVID-19 после обезвреживания. Иммунитет после вакцинации этим препаратом вырабатывается примерно такой же, как и после перенесенного заболевания.