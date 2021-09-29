Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V»

Путин предложил Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V» Фото: пресс-служба президента Турции

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», когда тот будет проходить ревакцинацию.

Во время встречи в Сочи российский президент сообщил, что у него высокие титры антител после применения «Спутника V». В ответ Эрдоган рассказал о своем титре антител, также отметив его высокий уровень. Путин подчеркнул, что, несмотря на долгое пребывание в окружении инфицированных он не заболел коронавирусом.

«Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, во-первых – своевременно, а во-вторых – «Спутником V» лучше», – сказал глава государства.

Напомним, переговоры двух лидеров прошли в среду, 29 сентября. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на встрече Путина и Эрдогана планируется «самая обширная» повестка переговоров, в числе которой обсуждение двусторонних отношений, ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане, а также других региональных проблем.

Сам президент Турции рассказал, что на переговорах главы двух государств должны принять важные решения.