Эрдоган назвал продуктивными переговоры с Путиным в Сочи

Путин и Эрдоган встретились в Сочи Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган подвел итоги встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств в среду, 29 сентября, провели переговоры в Сочи.

"Мы уехали из Сочи после продуктивной встречи с моим коллегой Путиным", - написал Эрдоган в своем Телеграм-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, Кремль заранее рассказал, какие вопросы станут главными на переговорах Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. В ходе встречи главы Турции и России поговорили о международной политике, региональных проблемах и торгово-экономических отношениях между странами. Также на повестке стоял обмен мнений по ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане.

Путин и Эрдоган также обсудили вопросы вакцинации от коронавируса. Российский лидер предложил коллеге применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», когда тот будет проходить ревакцинацию. Президент РФ напомнил, что, несмотря на долгое пребывание в окружении инфицированных людей, он не заболел коронавирусом благодаря большому количеству антител после ревакцинации.