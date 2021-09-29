G20 проведет чрезвычайный саммит по Афганистану 12 октября 2021 года

В Италии настаивают на том, чтобы к решению ситуации в Афганистане были привлечены Россия, Китай и Турция Фото: REUTERS

Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой G20 определился с датой саммита, темой которого станет ситуация в Афганистане. Как сообщил на пресс-конференции в среду, 29 сентября, премьер-министр Италии Марио Драги, мероприятие пройдет 12 октября 2021 года.

"Скажу о ближайших международных событиях. Чрезвычайный саммит по Афганистану состоится 12 октября", - приводит ТАСС слова Драги.

Инициатива провести саммит на эту тему принадлежит Италии. Представители страны настаивают на том, чтобы к решению ситуации в Афганистане были привлечены Россия, Китай и Турция.

Как ранее писал сайт kp.ru, заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности прошло в Исламабаде. Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства, собравшиеся оценили сложившуюся ситуацию в Афганистане.