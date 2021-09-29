Минюст включил медиапроект «ОВД-Инфо» в список иноагентов
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Министерство юстиции России включило медиапроект «ОВД-Инфо» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
«Во исполнение требований действующего законодательства, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включен медиапроект «ОВД-Инфо», – сообщается на сайте ведомства.
Накануне Министерство юстиции России внесло организацию «Важные иноагенты» в реестр СМИ-иноагентов.
Напомним, в начале сентября 2021 Минюст РФ включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, еще четыре юридических лица. Список иноагентов пополнили ООО «Ромашкин монолит»*, ООО «Вега 2021»*, ООО «Альтаир 2021»* и ООО «Главный редактор 2021»*.
Как ранее писал сайт kp.ru, Кремль решил рассмотреть предложения СМИ о поправках в законы об иностранных агентах. Какими они будут, пока неизвестно.
*Организации, признанные в России СМИ-иноагентами