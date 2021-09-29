Годовая инфляция в России с 21 по 27 сентября 2021 года ускорилась до 7,26%

В ведомстве рассказали, цены на какие товары выросли за неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минэкономразвития подготовил обзор "О текущей ценовой ситуации", в котором представил данные по инфляции. По сообщению ведомства, годовая инфляция в России за неделю с 21 по 27 сентября 2021 года ускорилась до 7,26%.

Документ с расчетами был опубликован на сайте Минэкономразвития. Отмечается, что за семь дней темпы роста потребительских цен составили 0,29%, а продовольственная инфляция составила 0,4%. Это произошло из-за роста цен на продукты питания (кроме овощей и фруктов), плодовоовощную продукцию и непродовольственные товары. Практически не изменились только цены на бензин.

В Минэкономразвития также рассказали, как именно изменились цены на некоторые товары. Например, мясные продукты подорожали на 0,6%, молочная продукция - на 0,4%, мука на 0,3% пшеничный хлеб на 0,3%, гречневая крупа - на 0,3%.

Как ранее писал сайт kp.ru, инфляция в России по итогам 2021 года составит 5,8%, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.